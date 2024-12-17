Компенсація за знищене житло для ВПО: хто перший отримає та як подати заявку
Українці, житло яких було пошкоджене або зруйноване внаслідок війни, можуть отримати компенсацію. Це стосується і внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
В Україні діє державна програма "єВідновлення". В рамках ініціативи українцям надають компенсації за зруйноване чи пошкоджене внаслідок військових дій житло.
Програму запрацювала у травні 2023 року. На початку серпня 2023 року програму "єВідновлення" значно розширили, представивши нову можливість отримання житлового сертифіката як компенсації. Цей сертифікат може бути використаний для інвестування в нерухомість або придбання житла на первинному чи вторинному ринку.
Як подати заявку
Подати заявку можна онлайн - у застосунку або на порталі "Дія". Також можна подати заявку офлайн у центрах надання адміністративних послуг.
Для онлайн подачі потрібно авторизуватися в "Дії". У розділі "Послуги" треба вибрати відповідну опцію, повідомити про пошкоджене майно, вказати його класифікацію, площу, розташування, контактні дані та у разі потреби прикріпити зображення та докладний опис ушкоджень.
Завершити процес необхідно в розділі "Подати заяву про виплату".
Хто перший отримає компенсацію
Нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроект щодо пріоритетного права деяких категорій переселенців на отримання компенсації за знищене майно.
Пріоритетне право на компенсацію отримають ВПО, які:
- досягли пенсійного віку;
- мають на утриманні дитину віком до шести років;
- виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років.
До другого читання парламент доповнив відповідний перелік. До нього також належать ВПО:
- які мають на утриманні двох і більше дітей;
- є одинокими матерями (батьками), які виховують малолітню дитину без батька (матері);
- є особами з інвалідністю III групи;
- мають на утриманні дитину віком до шести років, є усиновлювачами дитини, опікунами чи піклувальниками дитини, патронатними вихователями, прийомними батьками чи батьками-вихователями;
- мають на утриманні дитину, яка хворіє на тяжкі захворювання.
Допомога для переселенців
Внутрішні переселенці можуть отримати матеріальну допомогу на проживання. Розмір щомісячної виплати становить 2 тисячі гривень, для дітей та осіб з інвалідністю - 3 тисячі гривень.
Проте не всім ВПО можуть нараховувати грошову допомогу. Головна умова для отримання виплат - розмір сукупного доходу. У розрахунку на одного члена сім'ї дохід не має перевищувати 9 444 гривень.
Детальніше про виплати для ВПО та що робити у разі затримок при нарахуванні - у матеріалі РБК-Україна.
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