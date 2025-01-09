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Рада подовжила термін добровільного повернення на службу після СЗЧ

Четвер 09 січня 2025 14:25
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Рада подовжила термін добровільного повернення на службу після СЗЧ Ілюстративне фото: Рада подовжила термін добровільного повернення на службу після СЗЧ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Верховна Рада підтримала продовження терміну добровільного повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину, до 1 березня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступниці голови Офісу президента Ірини Верещук.

"За" проголосували 298 народних обранців, а 21 - утримались.

Рада подовжила термін добровільного повернення на службу після СЗЧ

Фото: результати голосування (скриншот)

"Верховна Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення із СЗЧ. До 01 березня 2025 року. Дякую народним депутатам за конструктивність та оперативність", - написала Верещук.

СЗЧ в армії

20 серпня парламент підтримав проєкт закону щодо зняття відповідальності за перше самовільне залишення військової частини чи дезертирство, якщо військовий сам повернувся і командир дозволив продовжити службу.

Президент Володимир Зеленський підписав відповідний документ вже 28 листопада.

Раніше військові мали право добровільно повернутися на службу до 1 січня 2025 року. В інакшому випадку на них очікувало б покарання, зокрема, у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років.

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