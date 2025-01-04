Термін добровільного повернення на службу після СЗЧ можуть продовжити, - ОП

Термін добровільного повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ) можуть продовжити. Це питання наразі обговорюється з оборонним комітетом парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника ОП Ірини Верещук.

За словами заступника керівника ОП, в Україні розглядають можливість подовження терміну добровільного повернення військовослужбовців на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Ця пропозиція, за її словами, обговорювалася на міжвідомчій нараді з ветеранської політики та соціального захисту військових.

"1 січня 2025 року закінчився термін для добровільного повернення на службу із СЗЧ. Ідея в тому, щоб продовжити цей термін (на скільки саме - це предмет обговорення)", – сказала Верещук.

Вона розповіла, що нині обговорення цього питання вже триває з оборонним комітетом Верховної Ради.

Серед інших заходів для вирішення проблематики СЗЧ пропонують активніше залучати рекрутерів із бойових підрозділів.

"Якщо у когось виходить успішно повернути бійця у стрій, ну то треба дати людям працювати й усіляко підтримати. (До слова, не допускати ситуації, коли підрозділ домовився забрати людину після СЗЧ до себе, а її направляють до іншого підрозділу)", - додала Верещук.