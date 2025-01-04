Термін добровільного повернення на службу після СЗЧ можуть продовжити, - ОП
Термін добровільного повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ) можуть продовжити. Це питання наразі обговорюється з оборонним комітетом парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника ОП Ірини Верещук.
За словами заступника керівника ОП, в Україні розглядають можливість подовження терміну добровільного повернення військовослужбовців на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ).
Ця пропозиція, за її словами, обговорювалася на міжвідомчій нараді з ветеранської політики та соціального захисту військових.
"1 січня 2025 року закінчився термін для добровільного повернення на службу із СЗЧ. Ідея в тому, щоб продовжити цей термін (на скільки саме - це предмет обговорення)", – сказала Верещук.
Вона розповіла, що нині обговорення цього питання вже триває з оборонним комітетом Верховної Ради.
Серед інших заходів для вирішення проблематики СЗЧ пропонують активніше залучати рекрутерів із бойових підрозділів.
"Якщо у когось виходить успішно повернути бійця у стрій, ну то треба дати людям працювати й усіляко підтримати. (До слова, не допускати ситуації, коли підрозділ домовився забрати людину після СЗЧ до себе, а її направляють до іншого підрозділу)", - додала Верещук.
Нагадаємо, що 28 листопада Зеленський підписав закон, що дозволяє військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини, добровільно повернутися та продовжити службу.
Зокрема, кримінальні провадження, відкриті за статтями №407 і №408 Кримінального кодексу України, не будуть перешкодою для продовження військової служби таких осіб.
Військовослужбовці могли добровільно повернутися на службу до 1 січня 2025 року.
Однак, якщо до 1 січня 2025 року військовослужбовці не повернулись до місця проходження служби, на них чекатиме покарання. Зокрема, у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років.
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