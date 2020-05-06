Рада подготовит изменения в Избирательный кодекс перед выборами

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Изменения затронут порог партийных выборов

Верховная рада Украины подготовит пакет изменений в избирательное законодательство перед местными выборами. Об этом на брифинге заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, процесс подготовки изменений начнется на следующей неделе.

"Он будет полностью открыт. Собираем все профильные сообщества и разрабатываем пакет изменений в Избирательный кодекс. Там есть два существенных изменения. Первый момент - это технические изменения, которые просто позволят провести выборы… Второй - пакет изменений. Это снижение порога партийных выборов", - отметил Корниенко

По его словам, партии должны спускаться на уровень ниже области - в города и более мелкие населенные пункты, чтобы формировать партийную структуру. В то же время в сельских и поселковых советах останется мажоритарная система с возможностью самовыдвижения.

Также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что дискуссия ведется о возможности введения пропорциональной системы выборов по открытым избирательным спискам в городах с количеством избирателей в 50 000 человек.

"Что мы можем рассмотреть - это барьер из 90 000 опустить, например, до 50 000. Сейчас веду дискуссии по этому поводу", - отметил Арахамия.

В то же время, фракция будет выступать против изменения барьеров и дополнительных ограничений для кандидатов на местных выборах.

Напомним, ранее Корниенко заявил, что переносить местные выборы в Украине не будут.

"Что касается выборов. Мы хотим поставить точку в вопросе, они будут. Местные выборы состоятся, согласно Конституции, 25 октября. Любые инсинуации об их переносе, отмене, досрочные - абсолютная ложь", - заявил он.