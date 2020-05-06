Рада підготує зміни до Виборчого кодексу перед виборами

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Зміни торкнуться порогу партійних виборів

Верховна рада України підготує пакет змін до виборчого законодавства перед місцевими виборами. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, процес підготовки змін почнеться наступного тижня.

"Він буде повністю відкритий. Збираємо всі профільні спільноти і розробляємо пакет змін у Виборчий кодекс. Там є дві істотні зміни. Перший момент - це технічні зміни, які дозволять провести вибори... Другий - пакет змін. Це зниження порогу партійних виборів", - зазначив Корнієнко

За його словами, партії повинні спускатися на рівень нижче області - у міста і більш дрібні населені пункти, щоб формувати партійну структуру. У той же час у сільських і селищних радах залишиться мажоритарна система з можливістю самовисування.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що дискусія ведеться про можливість запровадження пропорційної системи виборів за відкритими виборчими списками у містах з кількістю виборців до 50 000 осіб.

"Що ми можемо розглянути - це бар'єр з 90 000 опустити, наприклад, до 50 000. Зараз веду дискусії з цього приводу", - зазначив Арахамія.

У той же час, фракція виступатиме проти зміни бар'єрів та додаткових обмежень для кандидатів на місцевих виборах.

Нагадаємо, раніше Корнієнко заявив, що переносити місцеві вибори в Україні не будуть.

"Що стосується виборів. Ми хочемо поставити крапку в питанні, вони будуть. Місцеві вибори відбудуться, згідно з Конституцією, 25 жовтня. Будь-які інсинуації про їх перенесення, скасування, дострокові - абсолютна брехня", - заявив він.