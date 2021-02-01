Рада поддержала ужесточение наказания за незаконную вырубку деревьев в городах, - Горенюк

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект 3805, который должен остановить вырубку деревьев в украинских городах. "За" проголосовал 281 нардеп.

Об этом сообщил автор законопроекта, народный депутат от "Слуги народа" Александр Горенюк в Facebook.

"В украинских городах постоянно уничтожают деревья. В центре, в спальных районах. Везде. Ну, вы сами хорошо знаете. Раньше за это не было уголовной ответственности, а максимальный штраф составил 510 гривен. Безусловно, это никого не останавливало: ни застройщиков, ни вандалов. Мы же вводим уголовную ответственность и повышаем штраф в 10 раз за незаконное удаление зеленых насаждений в населенных пунктах", - заявил Горенюк.

По его словам, законопроект оказался последним принятым на четвертой сессии Верховной рады и нашел поддержку во всех фракциях в парламенте.

Напомним, в 2018 году в Дарницком районе столицы на улице Андрея Малышко вандалы разрушили зеленые насаждения, чтобы установить МАФы.