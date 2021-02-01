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Рада підтримала посилення покарання за незаконну вирубку дерев у містах, - Горенюк

Автор: РБК-Україна

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Верховна рада підтримала у першому читанні законопроект 3805, який повинен зупинити вирубку дерев в українських містах. "За" проголосував 281 нардеп.

Про це повідомив автор законопроекту, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Горенюк у Facebook.

"В українських містах постійно знищують дерева. У центрі, в спальних районах. Скрізь. Ну, ви самі добре знаєте. Раніше за це не було кримінальної відповідальності, а максимальний штраф становив 510 гривень. Безумовно, це нікого не зупиняло: ні забудовників, ні вандалів. Ми ж вводимо кримінальну відповідальність і підвищуємо штраф у 10 разів за незаконне видалення зелених насаджень у населених пунктах", - заявив Горенюк.

За його словами, законопроект виявився останнім прийнятим на четвертій сесії Верховної ради й знайшов підтримку в усіх фракціях в парламенті.

Нагадаємо, у 2018 році в Дарницькому районі столиці на вулиці Андрія Малишка вандали зруйнували зелені насадження, щоб встановити МАФи.

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