Рада поддержала спасительный для государственного "Укрэнерго" законопроект в первом чтении

Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019 год" в котором, в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании.

Соответствующий законопроект после голосования в парламенте был передан ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Как сообщалось, вчера инвесторы в "зеленую" энергетику Украины призвали Верховную раду внести изменения в закон о госбюджете на 2020 год и предоставить государственные гарантии компании НЭК "Укрэнерго", чтобы она могла получить кредиты и это улучшит ситуацию с накопившимися долгами на рынке электроэнергии.

Согласно позиции ассоциации, государственные гарантии является условием предоставления кредитов "Укрэнерго" не только международными финансовыми учреждениями, но и государственными банками, о чем неоднократно отмечалось на рабочих группах при Министерстве энергетики и на заседаниях антикризисного энергетического штаба.

Как отметила народный депутат фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер, кризис в энергетике очень наглядно продемонстрировал финансовые результаты системного оператора энергосистемы - НЭК "Укрэнерго". Убыток компании за 9 месяцев составил 28,6 миллиарда гривен.

Напомним, основная причина накопления ущерба "Укрэнерго" - в тариф на услуги по передаче электрической энергии, за счет которого финансируется ПСО, заложено лишь четверть необходимой для этого суммы - 8,6 млрд грн из необходимых на выполнение спецобоязательств 33,3 млрд грн, говорят в компании.

Ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку к международному арбитража против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.