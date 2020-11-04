Рада підтримала рятівний для державного "Укренерго" законопроект в першому читанні

Верховна рада України підтримала в першому читанні законопроєкт №4119 "Про внесення змін до Державного бюджету на 2019 рік" в якому, в тому числі мова йде про надання державних гарантій компанії "Укренерго" для можливості залучення кредитів на покращення фінансового стану компанії.

Відповідний законопроект після голосування в парламенті був переданий до другого читання по скороченій процедурі.

Як повідомлялося, вчора інвестори в зелену енергетику України закликали Верховну раду внести зміни до закону про держбюджет на 2020 рік та надати державні гарантії компанії НЕК "Укренерго", щоб вона могла отримати кредити і це покращить ситуацію з накопиченими боргами на ринку електроенергії.

Згідно з позицією асоціації, державні гарантії є умовою надання кредитів "Укренерго" не лише міжнародними фінансовими установами, а й державними банками, про що неодноразово наголошувалось на робочих групах при Міністерстві енергетики та на засіданнях антикризового енергетичного штабу.

Як зазначила народний депутат фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер, криза в енергетиці дуже наочно продемонструвала фінансові результати системного оператора енергосистеми - НЕК "Укренерго". Збиток компанії за 9 місяців склав 28,6 мільярда гривень.

Нагадаємо, основна причина накопичення збитку "Укренерго" - в тариф на послуги з передачі електричної енергії, коштом якого фінансується ПСО, закладено лише чверть необхідної для цього суми - 8,6 млрд грн із необхідних на виконання спецобов’язків 33,3 млрд грн, кажуть в компанії.

Провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язання з погашення боргів перед ними.

Крім того, вони відзначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України через тиск банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.