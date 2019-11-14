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Рада поддержала создание Долгового агентства

Новости » Экономика     14.11.2019 - 13:35
Рада поддержала создание Долгового агентства
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Решение поддержали 282 народных депутата

В четверг, 14 ноября, Верховная рада во втором чтении и в целом одобрила проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", которым также предусматривается создание Долгового агентства Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

За соответствующее решение проголосовали 282 народных депутата.

Сообщается, что переход к новой системе управления государственным долгом позволит достичь трех целей:

  • Ожидается, что работая как отдельный центральный орган исполнительной власти, Долговое агентство не будет зависеть от политических факторов. Это должно повысить доверие инвесторов и прогнозируемость процессов управления государственным долгом в долгосрочной перспективе.
  • Институциональная способность, которой будет наделено Долговое агентство, позволит применять инструменты по управлению государственным долгом. Ожидается, что потребности правительства в финансовых ресурсах будут обеспечиваться на наиболее выгодных для страны условиях и с учетом долгосрочных рисков.
  • Долговое агентство будет использовать рыночные инструменты управления ликвидностью. Это должно помочь сформировать дополнительные доходы бюджета.

Также сообщается, что Минфин после вступления в силу этого закона, будет определять только стратегические цели для Долгового агентства за разработку и утверждение дальнейших стратегий.

Поддержанная парламентом модель управления государственным долгом также функционирует в таких развитых странах ЕС, таких как Австрия, Бельгия, Нидерланды, Германия, Швеция и другие.

Напомним, в рамках рассмотрения изменений в Бюджетный кодекс Рада оставила миллиардные акцизные сборы на местах. В частности, часть акцизного сбора с топлива (13,44%), которую изначально планировалось перенести в Дорожный фонд, еще на год оставили в местных бюджетах. Речь идет о сумме около 7,7 млрд гривен.

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