Рада поддержала создание Долгового агентства

Решение поддержали 282 народных депутата
В четверг, 14 ноября, Верховная рада во втором чтении и в целом одобрила проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", которым также предусматривается создание Долгового агентства Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.
За соответствующее решение проголосовали 282 народных депутата.
Сообщается, что переход к новой системе управления государственным долгом позволит достичь трех целей:
Также сообщается, что Минфин после вступления в силу этого закона, будет определять только стратегические цели для Долгового агентства за разработку и утверждение дальнейших стратегий.
Поддержанная парламентом модель управления государственным долгом также функционирует в таких развитых странах ЕС, таких как Австрия, Бельгия, Нидерланды, Германия, Швеция и другие.
Напомним, в рамках рассмотрения изменений в Бюджетный кодекс Рада оставила миллиардные акцизные сборы на местах. В частности, часть акцизного сбора с топлива (13,44%), которую изначально планировалось перенести в Дорожный фонд, еще на год оставили в местных бюджетах. Речь идет о сумме около 7,7 млрд гривен.