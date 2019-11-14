Рада підтримала створення Боргового агентства

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Рішення підтримали 282 народних депутата

У четвер, 14 листопада, Верховна рада в другому читанні і в цілому ухвалила проект закону "Про внесення змін до Бюджетний кодекс України", яким також передбачається створення Боргового агентства України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів.

За відповідне рішення проголосували 282 народних депутата.

Повідомляється, що перехід до нової системи управління державним боргом дозволить досягти трьох цілей:

Очікується, що працюючи як окремий центральний орган виконавчої влади, Боргове агентство не залежатиме від політичних факторів. Це має підвищити довіру інвесторів і прогнозованість процесів управління державним боргом у довгостроковій перспективі.

Інституційна спроможність, якою буде наділено Боргове агентство, дозволить застосовувати інструменти з управління державним боргом. Очікується, що потреби уряду в фінансових ресурсах будуть забезпечуватися на найбільш вигідних для країни умовах і з урахуванням довгострокових ризиків.

Боргове агентство буде використовувати ринкові інструменти управління ліквідністю. Це має допомогти сформувати додаткові доходи бюджету.

Також повідомляється, що Мінфін після вступу в силу цього закону, буде визначати тільки стратегічні цілі для Боргового агентства за розробку і затвердження подальших стратегій.

Підтримана парламентом модель управління державним боргом також функціонує в таких розвинених країнах ЄС, таких як Австрія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Швеція та інші.

Нагадаємо, в рамках розгляду змін до Бюджетного кодексу Рада залишила мільярдні акцизні збори на місцях. Зокрема, частка акцизного збору з пального (13,44%), яку спочатку планувалося перенести в Дорожній фонд, ще на рік залишили в місцевих бюджетах. Мова йде про суму близько 7,7 млрд гривень.