Рада поддержала снятие неприкосновенности с нардепов за основу

Верховная рада Украины одобрила за основу в первом чтении законопроект №7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, 363 парламентария поддержали за основу проект постановления №1095 о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины).

Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года.

Напомним, 19 июня 2018 года Конституционный суд Украины признал соответствующим Основному закону президентский законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов с отсрочкой до 2020 года. "Признать отвечающим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины, реестр. № 7203)", - постановил КСУ.

Так, в случае принятия Верховной радой закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Подчеркнем, в конце мая президент Украины Владимир Зеленский выступил за принятие Верховной радой законопроекта, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов с 2020 года. Так, глава государства настаивал на рассмотрении именно проекта закона №7203.

РБК-Украина в своем материале "Предвыборная повестка: чем займется Верховная рада на новой сессии" писало, что в ВР 8 созыва не было достаточного количества голосов для отмены депутатской неприкосновенности.