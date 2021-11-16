Рада поддержала в первом чтении законопроект об официальных электронных адресах

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект № 3860. Его целью, в частности, является введение электронного адреса как официального способа коммуникации с предпринимателями и гражданами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания.

Документом предусмотрено, что юридическим лицам (в том числе государственным органам, органам местного самоуправления) и физическим лицам-предпринимателям при осуществлении государственной регистрации автоматически в ЕГР будут присваиваться официальные электронные адреса.

Кроме того, при оформлении паспорта гражданина Украины впервые лицу будет автоматически присваиваться официальный электронный адрес и обеспечиваться доступ к такому адресу, а также, при оформлении обмена паспорта при условии представления физическим лицом уведомления о присвоении официального электронного адреса, с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг;

Также письма и/или сообщения, отправленные на официальный электронный адрес, будут считаться направленными и официально вручены и не будут нуждаться в дополнительном документальном подтверждении их направления и т.д.

Кроме того, путем внесения изменений в процессуальные кодексы предложено усовершенствование положений для создания возможности использования участниками судебного процесса, адвокатами, частными исполнителями, арбитражными управляющими и судебными экспертами официальных электронных адресов.