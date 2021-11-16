Рада приняла закон о медиации. Касается внесудебного урегулирования споров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания.

Закон определяет правовые основы и порядок проведения медиации как внесудебной процедуры урегулирования спора, принципы медиации, статус медиатора, требования к его подготовке и другие вопросы, связанные с этой процедурой.

Действие закона распространяется на общественные отношения, связанные с проведением медиации с целью предотвращения возникновения конфликтов (споров) в будущем. Или урегулирования гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных споров, а также по делам об административных правонарушениях и в уголовных делах для примирения потерпевшего с обвиняемым.

Согласно документу, медиация может быть проведена до обращения в суд или во время досудебного расследования, судебного производства или при исполнении решения суда. При этом медиация не влияет на сроки исковой давности

Медиация не проводится в спорах, которые влияют или могут повлиять на права и законные интересы третьих лиц, которые не являются ее участниками. Она должна проводиться по взаимному согласию сторон.

Получить статус медиатора сможет любой человек, который имеет высшее образование и прошел базовую подготовку в сфере медиации в Украине или за ее пределами. Подготовка в сфере медиации будет составлять не менее 90 часов обучения, в том числе 45 часов практического обучения.

Подготовку в сфере медиации будут осуществлять учебные заведения, а также организации, обеспечивающие проведение медиации, объединения медиаторов и так далее.