Рада поддержала в первом чтении проект об авиаправилах. Он не нарушает "языковой" закон

Верховная рада приняла за основу доработанный законопроект №3683 о порядке разработки, принятия и внедрения авиационных правил. Ранее Рада отправила его на повторное первое чтение, потому что проект нарушал нормы "языкового" закона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
Документ поддержали 247 нардепов.
Доработанный проект не предлагает изменения в закон о государственном языке.
Но сначала законопроект предусматривал изменение в статью 13 закона о государственном языке. Планировалось, что языком нормативно-правовых актов и актов индивидуального действия, делопроизводства и документооборота органов государственной власти, органов власти АР Крым и органов местного самоуправления является государственный язык, если иное не установлено законом.
При этом речь шла не только об авиаправилах, а о любых нормативно-правовых актах, которые на основании любого закона смогут выдаваться не на украинском языке.
Теперь эту норму убрали из документа.
Согласно документу, авиационные правила Украины, разработанные в соответствии с нормативными актами Европейского агентства по безопасности полетов, которые содержат положения стандартов и требований для сертификации, надзора и эксплуатации воздушных судов, являются нормативно-техническими документами и могут приниматься на языке оригинала.
Напомним, в феврале нардепы отправили этот проект на повторное первое чтение.
Как писало РБК-Украина, министр культуры Александр Ткаченко выступил за отсрочку введения штрафов за нарушение "языкового" закона. Он считает необходимым перед этим в течение двух-трех лет провести программу продвижения украинского языка.
Так, с 16 января вступила в силу норма об обязательном обслуживании на украинском языке для всех заведений сферы услуг.