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Рада отправила на доработку проект об авиаправилах. Он нарушает закон о языке

Новина українською → Украина, Среда 17 февраля 2021 13:47
Рада отправила на доработку проект об авиаправилах. Он нарушает закон о языке Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада отправила на повторное первое чтение законопроект №3683 о порядке разработки, принятия и внедрения авиационных правил. Этот документ нарушает нормы "языкового" закона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За это проголосовали 245 парламентариев.

Речь идет об изменении в статью 13 закона о государственном языке. А именно о положении, что языком нормативно-правовых актов и актов индивидуального действия, делопроизводства и документооборота органов государственной власти, органов власти АР Крым и органов местного самоуправления является государственный язык, если иное не установлено законом.

При этом речь идет не только об авиационных правилах, а о любых нормативно-правовых актах, которые на основании любого закона смогут выдаваться не на украинском языке.

Следует отметить, что Главное научно-экспертное управление ВР подчеркивает, что упомянутое предложение противоречит Конституции Украины.

В профильном комитете в ходе представления закона в сессионном зале заверили, что ко второму чтению эту норму уберут из документа. Однако за основу его поддержали лишь 206 нардепов.

Напомним, министр культуры Александр Ткаченко выступил за отсрочку введения штрафов за нарушение "языкового" закона. Он считает необходимым перед этим на протяжении двух-трех лет провести программу продвижения украинского языка.

Как писало РБК-Украина, с 16 января вступила в силу норма об обязательном обслуживании на украинском языке для всех заведений сферы услуг.

При этом депутаты от фракции "Слуга народа" подали в Раду два законопроекта против штрафов за нарушение "языкового закона".

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