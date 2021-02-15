Ткаченко выступает за отсрочку штрафов за нарушение языкового закона

Министр культуры Александр Ткаченко выступил за отсрочку введения штрафов за нарушение языкового закона. Он считает необходимым перед этим на протяжении двух-трех лет провести программу продвижения украинского языка.

Об этом Ткаченко заявил в интервью "Левому берегу".

Министр отметил, что программа промоции украинского языка необходима для того, чтобы у граждан, которые не знаю украинский язык, была возможность его изучить.

"Собственно, поэтому я бы повременил со штрафами за не использование украинского языка. Нужно вначале провести двух-трехлетнюю программу реальной промоции украинского языка… А не ставить телегу впереди лошади", - заявил Ткаченко.

Он добавил, что пока на такую программу поддержки украинского языка не предусмотрены деньги в бюджете.

"Сейчас же последовательность наших действий такая: вначале принимается программа, потом рассчитывается бюджет", - отметил Ткаченко.