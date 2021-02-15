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Ткаченко выступает за отсрочку штрафов за нарушение языкового закона

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 12:17
Ткаченко выступает за отсрочку штрафов за нарушение языкового закона Фото: Александр Ткаченко (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр культуры Александр Ткаченко выступил за отсрочку введения штрафов за нарушение языкового закона. Он считает необходимым перед этим на протяжении двух-трех лет провести программу продвижения украинского языка.

Об этом Ткаченко заявил в интервью "Левому берегу".

Министр отметил, что программа промоции украинского языка необходима для того, чтобы у граждан, которые не знаю украинский язык, была возможность его изучить.

"Собственно, поэтому я бы повременил со штрафами за не использование украинского языка. Нужно вначале провести двух-трехлетнюю программу реальной промоции украинского языка… А не ставить телегу впереди лошади", - заявил Ткаченко.

Он добавил, что пока на такую программу поддержки украинского языка не предусмотрены деньги в бюджете.

"Сейчас же последовательность наших действий такая: вначале принимается программа, потом рассчитывается бюджет", - отметил Ткаченко.

Напомним, с 16 января вступила в силу норма об обязательном обслуживании на украинском языке для всех заведений сферы услуг.

Ранее языковой омбудсмен Тарас Кремин заявил, что штрафы за отказ обслуживать клиентов на украинском языке появятся в 2022 году.

При этом депутаты от фракции "Слуга народа" подали в Верховную раду два законопроекта против штрафов за нарушение "языкового закона".

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