Рада поддержала в первом чтении проект об авиаправилах. Он не нарушает "языковой" закон

Верховная рада приняла за основу доработанный законопроект №3683 о порядке разработки, принятия и внедрения авиационных правил. Ранее Рада отправила его на повторное первое чтение, потому что проект нарушал нормы "языкового" закона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Документ поддержали 247 нардепов.

Доработанный проект не предлагает изменения в закон о государственном языке.

Но сначала законопроект предусматривал изменение в статью 13 закона о государственном языке. Планировалось, что языком нормативно-правовых актов и актов индивидуального действия, делопроизводства и документооборота органов государственной власти, органов власти АР Крым и органов местного самоуправления является государственный язык, если иное не установлено законом.

При этом речь шла не только об авиаправилах, а о любых нормативно-правовых актах, которые на основании любого закона смогут выдаваться не на украинском языке.

Теперь эту норму убрали из документа.

Согласно документу, авиационные правила Украины, разработанные в соответствии с нормативными актами Европейского агентства по безопасности полетов, которые содержат положения стандартов и требований для сертификации, надзора и эксплуатации воздушных судов, являются нормативно-техническими документами и могут приниматься на языке оригинала.