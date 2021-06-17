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Рада поддержала в первом чтении проект об авиаправилах. Он не нарушает "языковой" закон

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Украина, Четверг 17 июня 2021 13:45
Рада поддержала в первом чтении проект об авиаправилах. Он не нарушает "языковой" закон Фото: Рада поддержала за основу доработанный закон об авиаправилах (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада приняла за основу доработанный законопроект №3683 о порядке разработки, принятия и внедрения авиационных правил. Ранее Рада отправила его на повторное первое чтение, потому что проект нарушал нормы "языкового" закона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Документ поддержали 247 нардепов.

Доработанный проект не предлагает изменения в закон о государственном языке.

Но сначала законопроект предусматривал изменение в статью 13 закона о государственном языке. Планировалось, что языком нормативно-правовых актов и актов индивидуального действия, делопроизводства и документооборота органов государственной власти, органов власти АР Крым и органов местного самоуправления является государственный язык, если иное не установлено законом.

При этом речь шла не только об авиаправилах, а о любых нормативно-правовых актах, которые на основании любого закона смогут выдаваться не на украинском языке.

Теперь эту норму убрали из документа.

Согласно документу, авиационные правила Украины, разработанные в соответствии с нормативными актами Европейского агентства по безопасности полетов, которые содержат положения стандартов и требований для сертификации, надзора и эксплуатации воздушных судов, являются нормативно-техническими документами и могут приниматься на языке оригинала.

Напомним, в феврале нардепы отправили этот проект на повторное первое чтение.

Как писало РБК-Украина, министр культуры Александр Ткаченко выступил за отсрочку введения штрафов за нарушение "языкового" закона. Он считает необходимым перед этим в течение двух-трех лет провести программу продвижения украинского языка.

Так, с 16 января вступила в силу норма об обязательном обслуживании на украинском языке для всех заведений сферы услуг.

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