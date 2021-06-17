Рада підтримала за основу проект про авіаправила. Він не порушує "мовний" закон

Верховна рада схвалила за основу доопрацьований законопроект №3683 щодо порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил. Раніше Рада відправила його на повторне перше читання, бо проект порушував норми "мовного" закону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Документ підтримали 247 нардепів.

Доопрацьований проект не пропонує зміни до закону про державну мову.

Але спочатку законопроект передбачав зміну до статті 13 закону про державну мову. Планувалося, що мовою нормативно-правових актів і актів індивідуальної дії, діловодства і документообігу органів державної влади, органів влади АР Крим та органів місцевого самоврядування є державна мова, якщо інше не встановлено законом.

При цьому йшлося не лише про авіаправила, а про будь-які нормативно-правові акти, які на підставі будь-якого закону зможуть видаватися не українською мовою.

Тепер цю норму прибрали з документу.

Згідно з документом, авіаційні правила України, розроблені відповідно до нормативних актів Європейського агентства з безпеки польотів, які містять положення стандартів та вимог для сертифікації, нагляду та експлуатації повітряних суден, є нормативно-технічними документами та можуть прийматися мовою оригіналу.