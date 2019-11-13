В "Слуге народа" предлагают переходный период для открытия рынка земли

Фото: Данил Гетманцев (РБК-Украина)

Переходный период позволит подготовить Госгеокадастр до открытия рынка

Ко второму чтению в проект о рынке земли могут внести поправки относительно переходного периода для вступления в силу отдельных статей закона. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетьманцев.

Гетманцев хочет, чтобы рынок земли постепенно открылся.

"Я выступаю за то, чтобы был определенный переходный период. Так, чтобы рынок земли не открывался сразу с какого-то числа полностью. А чтобы мы могли, с одной стороны, открывать его постепенно, а с другой - подготовиться", - заявил Гетманцев.

Нардеп объяснил, что переходный период позволит подготовить Госгеокадастр к открытию рынка.

"Так, чтобы у нас были реестры, чтобы у нас был подготовлен земельный кадастр, чтобы мы решили проблемы накладок земельных участков, чтобы мы решили проблему инвентаризации государственных земель. Чтобы комплекс проблем, который сегодня существует с рынком земли был решен до, а не в процессе. Переходный период мы должны четко по срокам определить для этого проекта ко второму чтению. Закон должен вступить в силу, но отдельные его статьи могут вступать в силу постепенно", - добавил он.

Напомним, что сегодня большинство фракций выступили против вынесения законопроекта о рынке земли на голосование в первом чтении. В связи с этим спикер ВР Дмитрий Разумков собрал совещание с главами фракций по вопросу рынка земли.