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Рада підтримала за основу закон щодо зменшення тиску на бізнес

Новини » Політика    10.09.2019 - 14:06
Рада підтримала за основу закон щодо зменшення тиску на бізнес
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон був визначений президентом як невідкладний

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1080 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 365 парламентарів. Також нардепи підтримали скорочену процедуру підготовки документу до другого читання.

Слід зазначити, цей проект закону був визначений президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний.

Зокрема, законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, згідно з якими виключити статтю 205 КК України, якою визнається кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Також документом підвищується розмір сум фактичного ненадходження до бюджету податків, зборів і інших обов'язкових платежів для встановлення наявності ознак складів кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в ході засідання 6 вересня профільний правоохоронний комітет рекомендував парламенту схвалити даний законопроект.

Як писало РБК-Україна раніше, закон про протидію тиску на бізнес набрав чинності 7 грудня 2017 року. П'ятий президент Петро Порошенко зазначав, що бізнес отримав додаткові важелі захисту. За його словами, закон захищає підприємства України від зловживань представників силових відомств під час проведення слідчих дій.

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