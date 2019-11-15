Рада поддержала за основу закон об отмене монополии на спирт

Верховная рада Украины в первом чтении приняла за основу законопроект № 2300, который предлагает отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года. За соответствующее решение проголосовали 293 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, законопроект предлагает предоставить возможность субъектам хозяйствования любой формы производить спирт при условии получения соответствующей лицензии. Также предлагается провести полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Для защиты украинского производителя проектом предусмотрено, что импорт спирта до 1 января 2022 смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров государственные предприятия.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего".

Напомним, ранее в Раде не увидели признаков коррупции в законе президента Владимира Зеленского о демонополизации спирта.

Отметим, Зеленский внес в Раду законопроект о снятии государственной монополии на производство спирта в конце октября.