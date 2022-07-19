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Рада не поддержала мораторий на повышение тарифов на газ и тепло

Фото: Верховная рада (rada gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Верховная рада не поддержала установление моратория на повышение тарифов на тепло во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

По его словам, во втором чтении "за" свои голоса отдали только 220 нардепов, законопроект отправлен на доработку.

"За - 220. Рада не приняла законопроект во втором чтении и отправила на доработку с сокращенными сроками", - написал он.

Отметим, согласно документу предлагается на указанный период запретить повышать тарифы на услуги по распределению природного газа; тарифы на тепловую энергию, ее снабжение и снабжение горячей водой. При этом цена топлива не будет подлежать увеличению по сравнению с ценой, которая была зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Как сообщалось, Кабинет министров зафиксировал цены на газ для тепловых элетктроцентралей и других производителей тепла. Они будут получать его по цене 7400 гривен за тысячу кубометров.

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Верховная рада