Рада не поддержала мораторий на повышение тарифов на газ и тепло

Верховная рада не поддержала установление моратория на повышение тарифов на тепло во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа Алексея Гончаренко в Telegram .

По его словам, во втором чтении "за" свои голоса отдали только 220 нардепов, законопроект отправлен на доработку.

"За - 220. Рада не приняла законопроект во втором чтении и отправила на доработку с сокращенными сроками", - написал он.

Отметим, согласно документу предлагается на указанный период запретить повышать тарифы на услуги по распределению природного газа; тарифы на тепловую энергию, ее снабжение и снабжение горячей водой. При этом цена топлива не будет подлежать увеличению по сравнению с ценой, которая была зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года.