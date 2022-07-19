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Рада не підтримала мораторій на підвищення тарифів на газ і тепло

Фото: Верховна рада (rada gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Верховна рада не підтримала встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло протягом дії воєнного стану. У другому читанні "за" свої голоси віддали лише 220 нардепів, законопроект відправлено на доопрацювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

За його словами, у другому читанні "за" свої голоси віддали лише 220 нардепів, законопроект відправлено на доопрацювання.

"За - 220. Рада не прийняла законопроект у другому читанні та відправила на доопрацювання зі скороченими строками", - написав він.

Відзначимо, згідно з документом, пропонується на зазначений період заборонити підвищувати тарифи на послуги з розподілу природного газу; тарифи на теплову енергію, її постачання та постачання гарячої води. Дотого ж ціна палива не підлягатиме збільшенню у порівнянні з ціною, яка була зафіксована станом на 24 лютого 2022 року.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів зафіксував ціни на газ для теплових елетктроцентралей та інших виробників тепла. Вони отримуватимуть його за ціною 7400 гривень за тисячу кубометрів.

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