Рада не підтримала мораторій на підвищення тарифів на газ і тепло

Верховна рада не підтримала встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло протягом дії воєнного стану. У другому читанні "за" свої голоси віддали лише 220 нардепів, законопроект відправлено на доопрацювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа Олексія Гончаренка в Telegram .

За його словами, у другому читанні "за" свої голоси віддали лише 220 нардепів, законопроект відправлено на доопрацювання.

"За - 220. Рада не прийняла законопроект у другому читанні та відправила на доопрацювання зі скороченими строками", - написав він.

Відзначимо, згідно з документом, пропонується на зазначений період заборонити підвищувати тарифи на послуги з розподілу природного газу; тарифи на теплову енергію, її постачання та постачання гарячої води. Дотого ж ціна палива не підлягатиме збільшенню у порівнянні з ціною, яка була зафіксована станом на 24 лютого 2022 року.