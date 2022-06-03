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Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ

Новина українською →
Киев, Пятница 03 июня 2022 19:18
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (twitter.com/Denys_Shmyhal)
Автор: Сергей Новиков

Кабинет министров зафиксировал цены на газ для тепловых элеткроцентралей и других производителей тепла. Они будут получать его по цене 7400 гривен за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

"Цена будет зафиксирована на уровне 7400 гривен за тысячу кубометров. Это позволит местным властям не повышать тарифы для людей", - отметил премьер-министр Денис Шмигаль.

Он также отметил, что с начала полномасштабного вторжения энергетики вернули свет для более чем 4,5 млн украинцев. Около 85% потребителей на освобожденных территориях снова получают электричество.

Шмыгаль также подчеркнул, что в регионы, где есть проблемы с отоплением или сильно повреждены ТЭЦ, будут лично выезжать министры. Он поручил в течение месяца подготовить планы прохождения отопительного сезона в деоккупированных городах и поселках.

Напомним, ранее в Верховной раде появились законопроекты, которыми предлагается заморозить тарифы на газ и тепло.

До этого в некоторых городах начали поднимать тарифы, несмотря на решение правительства о запрете повышать цены на коммунальные услуги на период военного положения.

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Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Тарифы Газ
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Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
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