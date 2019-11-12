Рада поддержала ликвидацию "площадок Яценко"

Верховная рада Украины приняла за основу законопроект № 2047-д, который предусматривает ликвидацию скандальных так называемых "площадок Яценко". Соответствующее решение поддержали 378 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, "площадки Яценко" - авторизированные электронные площадки - появились в конце 2017 года в ходе принятия госбюджета на 2018 год. В частности, одна из поправок в Налоговый кодекс предусматривала появление посредников в процессе внесения отчета об оценке недвижимости в единую базу.

Данный сервис пересылал за деньги данные оценщика в Единую базу Фонда государственного имущества. По последним подсчетам, с июля 2018 года до 10 октября 2019 года с населения в пользу площадок взыскали более 700 млн гривен. Схему связывают с народным депутатом нескольких созывов Антоном Яценко, по некоторым данным, связанные с ним фирмы заработали на ней 23 млн гривен.

Напомним, в октябре в Верховной раде разразился скандал при обсуждении законопроекта, который ликвидировал посредников на рынке оценки имущества. В частности членов финансового комитета от "Слуги народа" обвинили в получении взяток за срыв подготовки данного законопроекта. После этого народные депутаты проходили полиграф.