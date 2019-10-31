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Комитет рекомендовал Раде принять законопроект о ликвидации "площадок Яценко"

Новости » Политика     31.10.2019 - 18:02
Комитет рекомендовал Раде принять законопроект о ликвидации "площадок Яценко"
Фото: Роксолана Підласа (facebook com roksolana pidlasa)

По словам Пидласв, законопроект сегодня будет зарегистрирован в Раде

Профильный комитет парламента рекомендовал Верховной раде принять в первом чтении доработанный законопроект о ликвидации "площадок Яценко" № 2047-Д. Об этом сообщила депутат от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа в Facebook.

Так, заседание комитета состоялось в перерыве после утреннего заседания.

"Финансовый комитет рекомендовал ВРУ принять в первом чтении 2047-д", - сообщила Пидласа.

При этом она подчеркнула, что комитет поддержал доработанный законопроект в редакции главы подкомитета по вопросам местных налогов и сборов финансового комитета Марьяна Заблоцкого.

"Он будет сегодня зарегистрирован (в Верховной раде - ред.) на основании решения комитета", - добавила Пидласа.

Напомним, глава подкомитета комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Ковалев заявил, что Верховная рада на следующей неделе рассмотрит законопроект о ликвидации "площадок Яценко".

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроекты о ликвидации "площадок Яценко" будут проголосованы без заключения комитета финансового комитета, членов которого заподозрили во взятках и обязали пройти детектор лжи.

Отметим, речь идет о законопроектах о внесении изменений в Налоговый кодекс для ликвидации схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости.

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