В Украине ввели чрезвычайное положение: полный список ограничений

Особый режим передвижения

В регионах при необходимости устанавливается особый режима въезда и выезда, а также могут вводиться ограничения на движение транспортных средств и проводиться их осмотр.

Общественный порядок

Правоохранительные органы усилят охрану общественного порядка, а также объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и народного хозяйства.

Запрет забастовок и массовых мероприятий

После введения чрезвычайного положения в силу вступит запрет на проведение массовых мероприятий, кроме тех, запрет на проведение которых устанавливается судом. Также нельзя будет проводить забастовки.

Эвакуация

Возможна временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания. При этом нужно предоставить эвакуированным стационарные или временные жилые помещения.

Комендантский час

В регионе, в котором действует чрезвычайное положение, при необходимости вводится запрет находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений в установленные часы.

Проверки документов, личных авто и жилья

Закон разрешает проверки документов у граждан, а в необходимых случаях - проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья.

Что делать военнообязанным

Призывникам, военнообязанным и резервистам нельзя менять место жительства без ведома соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки, Центрального управления и/или регионального органа СБУ Украины, соответствующего подразделения Службы внешней разведки.

СМИ

Вводится запрет на распространения информационных материалов, что могут дестабилизировать обстановку.

Запрещается работа любительских радиопередающих средств и радиоизлучающих устройств личного коллективного пользования.