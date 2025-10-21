Рада почала розгляд держбюджету-2026 в першому читанні: що в документі

Верховна Рада почала розгляд державного бюджету на 2026 рік в першому читанні. Основними будуть видатки на оборону, але наступного року зростуть і соціальні стандарти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.

На цьому етапі парламент розгляне урядовий проєкт №14000 і висновки та пропозиції Бюджетного комітету (14000/П).

Розгляд буде йти за повною процедурою. Очікується, що проєкт буде ухвалений в першому читанні 21 жовтня.

Разком з документом парламент ухвалить бюджетні висновки, які стають обов’язковою основою для подальшого доопрацювання.

Ухвалення проєкту в цілому планується до 20 листопада.

Видатки на оборону

Бюджет підготовлений Мінфіном з розрахунку на те, що війна триватиме увесь 2026 рік. Тому усі зібрані податки (2,8 трлн гривень) підуть на сектор оборони.

Решта видатків (2 трлн гривень) будуть профінансовані за рахунок міжнародної допомоги.

Видатки на соціальну сферу

У бюджеті передбачені збільшені видатки на соціальну сферу, зокрема на підвищення зарплат вчителям, збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Соціальні стандарти були заморожені у 2025 році. Очікується, що у 2026 році вони зростуть на рівень інфляції, яка становитиме 9,9%. Прожитковий мінімум зросте до 3209 гривень, мінімальна пенсія до 2595 гривень.

Крім того, мінімальна зарплата зросте на 8,1% до 8647 гривень.

Також передбачено збільшення зарплат вчителям на 50% у два етапи - з 1 січня та з 1 вересня 2026 року.