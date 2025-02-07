Рада планирует принимать законы по евроинтеграции в ускоренном режиме

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук на конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня".

Он отметил, что процесс евроинтеграции - колоссальный по своему объему и потребует максимальной четкости, концентрации всех демократических институтов, в частности, потребует реформирования многих процессов Верховной Рады.

"Поэтому первое, что мы предложили вместе с коллегами, это законопроект 8242 за моим авторством, авторством Александра Корниенко, Елены Кондратюк и многих других, это так называемый фаст-трек для работы евроинтеграционного законодательства", - заявил спикер ВРУ.

Как заявил Стефанчук, сейчас этот законопроект рассматривают. По его мнению, у законопроекта есть потенциал быть принятым.

"То есть любой законопроект, который признан евроинтеграционным, к которому нет вопросов ни со стороны правительства, как того, кто будет вносить этот законопроект, ни со стороны парламента, он может приниматься в одно чтение, как закон. Это существенно упростит прохождение многих законопроектов", - объяснил он.