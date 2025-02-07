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Рада планирует принимать законы по евроинтеграции в ускоренном режиме

Киев, Пятница 07 февраля 2025 11:29
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Рада планирует принимать законы по евроинтеграции в ускоренном режиме Фото: спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Кот, Наталья Юрченко

Верховная Рада Украины планирует принимать законы по евроинтеграции в ускоренном режиме. Соответствующий законопроект уже рассматривают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук на конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня".

Он отметил, что процесс евроинтеграции - колоссальный по своему объему и потребует максимальной четкости, концентрации всех демократических институтов, в частности, потребует реформирования многих процессов Верховной Рады.

"Поэтому первое, что мы предложили вместе с коллегами, это законопроект 8242 за моим авторством, авторством Александра Корниенко, Елены Кондратюк и многих других, это так называемый фаст-трек для работы евроинтеграционного законодательства", - заявил спикер ВРУ.

Как заявил Стефанчук, сейчас этот законопроект рассматривают. По его мнению, у законопроекта есть потенциал быть принятым.

"То есть любой законопроект, который признан евроинтеграционным, к которому нет вопросов ни со стороны правительства, как того, кто будет вносить этот законопроект, ни со стороны парламента, он может приниматься в одно чтение, как закон. Это существенно упростит прохождение многих законопроектов", - объяснил он.

Вступление Украины в ЕС

Украина во время полномасштабной войны сделала шаг к вступлению в Европейский Союз и НАТО. В конце февраля 2022 года Украина подала заявление на членство в ЕС всего через несколько дней после начала Россией полномасштабного вторжения.

В июне того же года Украине предоставили статус кандидата на вступление в ЕС. Уже в 2023 году Евросовет принял решение об открытии переговоров с Украиной по вступлению. При этом Украина продолжает выполнять "домашнюю работу" для евроинтеграции.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина сможет присоединиться к Европейскому Союзу за пять лет.

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