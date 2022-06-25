Могут ли Украину лишить статуса кандидата в ЕС: ответ Стефанишиной

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, которое транслировали в эфире телемарафона .

Она отметила, что решение, принятое Евросоветом отличается от рекомендации Еврокомиссии. В нем написано, что лидеры ЕС предоставили Украине европерспективу и решили предоставить государству статус кандидата. При этом она добавила, что статус кандидата мы получили безусловно.

"По семи условиям. Решение предусматривает, что Еврокомиссия в конце года сделает оценку выполнения этих условий и от этого будут определяться дальнейшие этапы, связанные с членством. То есть эти семь условий не привязываются к тому решению, которое мы получили", - сказала Стефанишина.

Она подчеркнула, что в решении Евросовета не говорится об отзыве статуса кандидата в случае невыполнения этих условий.

"Украина получила статус кандидата и точка", - добавила Стефанишина.