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Могут ли Украину лишить статуса кандидата в ЕС: ответ Стефанишиной

Новина українською →
Украина, Суббота 25 июня 2022 21:36
Могут ли Украину лишить статуса кандидата в ЕС: ответ Стефанишиной Фото: Ольга Стефанишин, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украину не лишат статуса кандидата в Европейский союз в случае невыполнения ряда условий Еврокомиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, которое транслировали в эфире телемарафона.

Она отметила, что решение, принятое Евросоветом отличается от рекомендации Еврокомиссии. В нем написано, что лидеры ЕС предоставили Украине европерспективу и решили предоставить государству статус кандидата. При этом она добавила, что статус кандидата мы получили безусловно.

"По семи условиям. Решение предусматривает, что Еврокомиссия в конце года сделает оценку выполнения этих условий и от этого будут определяться дальнейшие этапы, связанные с членством. То есть эти семь условий не привязываются к тому решению, которое мы получили", - сказала Стефанишина.

Она подчеркнула, что в решении Евросовета не говорится об отзыве статуса кандидата в случае невыполнения этих условий.

"Украина получила статус кандидата и точка", - добавила Стефанишина.

Напомним, Еврокомиссия выдвинула Украине семь условий после рекомендации о предоставлении кандидатства в члены ЕС. Сообщалось, что в случае их невыполнения страну могут лишить статуса.

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Евросоюз Ольга Стефанишина
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