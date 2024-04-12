Рада планує ухвалити законопроект про штрафи для ухилянтів із правками: названі терміни

"Є законопроект про штрафи так званий. Я думаю, що через тиждень будуть засідання, там він прийматиметься. Там уряд вносив жорстку редакцію, але депутати трохи відкрутили", - розповів Корнієнко.

Він очікує, що до законопроекту внесуть правки, оскільки потрібно знайти баланс з можливістю людей платити штрафи, щоб не перевантажувати виконавчу службу.

"Треба встановити штрафи, щоб вони були відчутними для людей, але й не 100 тисяч гривень, щоб їх потім 10 років стягувати", - уточнив Корнієнко.