Рада планирует принять законопроект о штрафах для уклонистов с правками: названы сроки

"Есть законопроект о штрафах так называемый. Я думаю, что через неделю будут заседания, там он будет приниматься. Там правительство вносило жесткую редакцию, но депутаты немного открутили", - рассказал Корниенко.

Он ожидает, что в законопроект внесут правки, поскольку нужно найти баланс с возможностью людей платить штрафы, чтобы не перегружать исполнительную службу.

"Надо установить штрафы, чтобы они были ощутимы для людей, но и не 100 тысяч гривен, чтобы их потом 10 лет взимать", - уточнил Корниенко.