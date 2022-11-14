Рада планує попросити G20 виключити Росію зі складу організації

Депутати підкреслюють, що збройна агресія РФ проти України становить небезпеку для всього світу. Вони також засуджують масові атаки на об’єкти критичної цивільної інфраструктури України напередодні зими та знищення об’єктів культурної спадщини. Рада наголошує, що злочини РФ проти України, є несумісними з цілями та принципами співробітництва у рамках Групи двадцяти.

З огляду на це ВР хоче закликати виключити РФ зі складу G20 як таку, що не відповідає цілям та принципам Групи. Депутати також планують попросити G20 закликати Росію припинити злочин агресії проти України, вивівши свої війська з нашої території.

Рада хоче закликати Групу двадцяти засудити терористичні дії РФ та геноцид українського народу, а також посилити санкційний тиск на країну-агресора, щоб зупинити війну та глобальну світову кризу. Окрім цього, G20 хочуть попросити суттєво наростити економічну, фінансову та безпекову допомогу Україні, яка дасть змогу прискорити нашу перемогу у війні проти України.

Зазначимо, що саміт G20 пройде 15-16 листопада на Балі.

Президент України Зеленський анонсував виступ на саміті Групи двадцятки.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін не поїде на саміт G20, замість нього відправлять міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

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