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Рада планує гарантувати відпустки військовим

Україна, Четвер 06 лютого 2025 12:31
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Рада планує гарантувати відпустки військовим Фото: Федір Веніславський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна Рада планує гарантувати відпустки військовослужбовцям, які виконують бойові завдання. Також можуть бути передбачені додаткові відпустки.

Про це заявив член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

За його словами, після відкриття 13-ї сесії Верховної Ради відбувалася робоча нарада, де з представниками Міноборони, Генштабу ЗСУ розглядали питання, "як забезпечити можливість військовослужбовцям, які виконують бойові завдання, відпочити".

"А саме запровадити обов'язковість відпусток, додаткові відпустки передбачити. І над цим ми працюємо", - сказав депутат від "Слуги народу".

Коментуючи плани Верховної Ради, Веніславський заявив, що за великим рахунком пріоритети не змінюються.

"На першому місті безперечно стоїть питання забезпечення всім необхідним сектору безпеки й оборони. Тобто це ті законодавчі ініціативи, які спрямовані на посилення наших оборонних спроможностей, на соцзахист наших військовослужбовців, на удосконалення питання їх отримання відпусток додаткових і так далі", - сказав він.

Нагадаємо, ухвалений минулого року закон про мобілізацію передбачає, що основну щорічну відпустку даватимуть частинами протягом календарного року. Але головна безперервна частина становить не менше 15 днів.

З закону про мобілізацію, який набув чинності у травні 2024 року, виключили демобілізацію військових. У Міноборони повідомляли, що для цього буде розроблений окремий законопроєкт.

У грудні перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що законопроєкт про демобілізацію майже готовий. Проте реалізувати його неможливо, поки не будуть готові резерви для заміни військових на фронті.

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