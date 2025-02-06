Рада планує гарантувати відпустки військовим

Верховна Рада планує гарантувати відпустки військовослужбовцям, які виконують бойові завдання. Також можуть бути передбачені додаткові відпустки.

Про це заявив член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

За його словами, після відкриття 13-ї сесії Верховної Ради відбувалася робоча нарада, де з представниками Міноборони, Генштабу ЗСУ розглядали питання, "як забезпечити можливість військовослужбовцям, які виконують бойові завдання, відпочити".

"А саме запровадити обов'язковість відпусток, додаткові відпустки передбачити. І над цим ми працюємо", - сказав депутат від "Слуги народу".

Коментуючи плани Верховної Ради, Веніславський заявив, що за великим рахунком пріоритети не змінюються.

"На першому місті безперечно стоїть питання забезпечення всім необхідним сектору безпеки й оборони. Тобто це ті законодавчі ініціативи, які спрямовані на посилення наших оборонних спроможностей, на соцзахист наших військовослужбовців, на удосконалення питання їх отримання відпусток додаткових і так далі", - сказав він.

Нагадаємо, ухвалений минулого року закон про мобілізацію передбачає, що основну щорічну відпустку даватимуть частинами протягом календарного року. Але головна безперервна частина становить не менше 15 днів.

З закону про мобілізацію, який набув чинності у травні 2024 року, виключили демобілізацію військових. У Міноборони повідомляли, що для цього буде розроблений окремий законопроєкт.

У грудні перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що законопроєкт про демобілізацію майже готовий. Проте реалізувати його неможливо, поки не будуть готові резерви для заміни військових на фронті.