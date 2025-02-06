Рада планирует гарантировать отпуска военным
Верховная Рада планирует гарантировать отпуска военнослужащим, которые выполняют боевые задачи. Также могут быть предусмотрены дополнительные отпуска.
Об этом заявил член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
По его словам, после открытия 13-й сессии Верховной Рады проходило рабочее совещание, где с представителями Минобороны, Генштаба ВСУ рассматривали вопрос, "как обеспечить возможность военнослужащим, которые выполняют боевые задачи, отдохнуть".
"А именно ввести обязательность отпусков, дополнительные отпуска предусмотреть. И над этим мы работаем", - сказал депутат от "Слуги народа".
Комментируя планы Верховной Рады, Вениславский заявил, что по большому счету приоритеты не меняются.
"На первом месте бесспорно стоит вопрос обеспечения всем необходимым сектора безопасности и обороны. То есть это те законодательные инициативы, которые направлены на усиление наших оборонных возможностей, на соцзащиту наших военнослужащих, на усовершенствование вопроса их получения отпусков дополнительных и так далее", - сказал он.
Напомним, принятый в прошлом году закон о мобилизации предусматривает, что основной ежегодный отпуск будут давать частями в течение календарного года. Но главная непрерывная часть составляет не менее 15 дней.
Из закона о мобилизации, который вступил в силу в мае 2024 года, исключили демобилизацию военных. В Минобороны сообщали, что для этого будет разработан отдельный законопроект.
В декабре первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что законопроект о демобилизации почти готов. Однако реализовать его невозможно, пока не будут готовы резервы для замены военных на фронте.