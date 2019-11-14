Рада планирует вывести земли вне населенных пунктов из госсобственности

Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект № 2194, который разрешит передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Соответствующее решение поддержали 272 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект направлен на улучшение системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений. В частности, документ разработан для передачи земель государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность.

Кроме того, предлагается внести изменения в земельное законодательство:

установить на законодательном уровне четкий, организационно простой и не затратный механизм порядка установления и фиксирования в Государственном земельном кадастре границ общин;

предоставить органам местного самоуправления полномочия по смене целевого назначения частных земельных участков и по утверждению планов детальной планировки территории за пределами населенных пунктов;

отказаться от специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти, реализующего политику в сфере земельных отношений, в пользу центрального органа, реализующего политику в сфере кадастровой деятельности и геопространственных данных и тому подобное.

Напомним, вчера, 13 ноября, Верховная рада в первом чтении одобрила запуск рынка земли. Данная редакция предполагает, что иностранцы и лица без гражданства смогут приобретать право собственности на землю, однако ожидается, что ко второму чтению этот пункт будет существенно изменен, и иностранцы смогут приобретать землю, только если данное решение поддержат на референдуме.