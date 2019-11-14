Рада планує вивести землі за межами населених пунктів з держвласності

Планується передати такі ділянки у комунальну власність
Верховна рада України в першому читанні підтримала законопроект № 2194, який дозволить передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Відповідне рішення підтримали 272 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.
Законопроект спрямований на поліпшення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин. Зокрема, документ розроблено для передачі земель державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) у комунальну власність.
Крім того, пропонується внести зміни в земельне законодавство:
Нагадаємо, вчора, 13 листопада, Верховна рада в першому читанні схвалила запуск ринку землі. Дана редакція передбачає, що іноземці та особи без громадянства зможуть набувати права власності на землю, проте очікується, що до другого читання цей пункт буде істотно змінено, і іноземці зможуть купувати землю, тільки якщо дане рішення підтримають на референдумі.