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Рада планує запровадити нові військові звання

Новини » Політика     19.12.2019 - 18:59
Рада планує запровадити нові військові звання
Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

Реалізація закону не потребує додаткових витрат з держбюджету

Верховна рада підтримала за основу у першому читанні законопроект №2247 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців". За документ проголосували 267 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Документом пропонується внести зміни і доповнення до Статуту внутрішньої служби Збройних сил України, Дисциплінарного статуту ЗСУ, Стройового статуту ЗСУ, Статуту гарнізонної та вартової служб ЗСУ та закону "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо встановлення нових військових звань вищого офіцерського складу відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО.

Зокрема передбачається запровадити звання "бригадний генерал", "командор-адмірал", замість звання "генерал-полковник" - звання "генерал", а звання "генерал армії України" скасувати.

Реалізація закону не потребує додаткових витрат з держбюджету.

Нагадаємо, 17 жовтня Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №0906 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України (про виконання військового обов'язку і проходження військової служби)". За документ проголосували 278 парламентарів.

Крім того, в кінці травня парламент 8 скликання прийняв за основу в першому читанні законопроект №10181 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)". Проект після ряду невдалих спроб підтримав 231 депутат ВР.

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