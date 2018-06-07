Рада планує запровадити інститут кримінальних проступків

За відповідний законопроект проголосували 229 нардепів

Верховна рада України підтримала за основу у повторному першому читанні законопроект №7279-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 229 нардепів.

"Завданням проекту є визначення на законодавчому рівні поняття кримінального проступку, його складових, а також пов’язаних із його вчиненням кримінально-правових наслідків, а також посилення відповідальності за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння", - сказано у пояснювальній записці.

Зокрема, для введення кримінального проступку в площину кримінального права пропонується закріплене в статті 11 Кримінального кодексу визначення злочину трансформувати у визначення "кримінального правопорушення" єдиного як для злочинів, так і для проступків - "суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом кримінального правопорушення". При цьому планується у статті 12 КК установити види кримінальних правопорушень (поділ на кримінальні проступки та злочини) та надати їм визначення.

При цьому склади кримінальних проступків запропоновано утворити за рахунок злочинів невеликої тяжкості. З цією метою у градації злочинів вилучити поняття злочин невеликої тяжкості, наділивши його ознаками кримінальні проступки. Такий підхід вбачається цілком логічним саме з огляду на існуючу значно меншу ступінь суспільної небезпеки злочинів невеликої тяжкості порівняно із злочинами середньої тяжкості, тяжкими та особливо тяжкими.

Переведення злочинів невеликої тяжкості в категорію проступків забезпечить класифікацію кримінальних правопорушень за принципом врахування ступеня суспільної небезпеки - від найменшого, яким характеризуватиметься проступок, до найбільш небезпечного, яким за новою класифікацією вважатимуться злочини нетяжкі, тяжкі і особливо тяжкі.

Крім того, передбачається визначити, що готування до кримінального проступку не тягне за собою кримінальної відповідальності; а особи, засуджені за вчинення кримінального проступку, після відбуття покарання визнаються такими, що не мають судимості.

Перехідними положеннями проекту обумовлюється:

відтермінування набрання чинності законом для розв’язання процедурних питань з метою започаткування інституту дізнання;

необхідний алгоритм дій для слідчого, прокурора та суду у зв’язку з запровадженням інституту кримінальних проступків (процедуру передачі кримінальних проваджень від слідчих дізнавачам, дії прокурора та суду при підготовці, отриманні, прийнятті до провадження обвинувальних актів тощо).

Нагадаємо, у травні минулого року парламент провалив законопроект №2897 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків".