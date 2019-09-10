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Рада планує ввести державну службу за контрактом

Новини » Політика    10.09.2019 - 17:47
Рада планує ввести державну службу за контрактом
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проектом пропонується внести зміни до законів про держслужбу і Кабмін

Верховна рада України схвалила за основу в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законів України" про перезавантаження влади №1066, який передбачає впровадження державної служби за контрактом, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект підтримали 273 парламентарія.

Законопроектом пропонується внести зміни до закону "Про державну службу", "Про Кабінет міністрів" і "Про центральні органи виконавчої влади".

Проект був внесений до парламенту 29 серпня і визначений президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний.

У пояснювальній записці зазначається, що метою прийняття проекту є спрощення порядку прийняття на державну службу та звільнення з неї, а також можливості запровадження контрактної державної служби. Також передбачається, що прийняття законопроекту зможе підвищити відповідальність держслужбовців за досягнення результатів їх діяльності.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Раді прийняти даний законопроект за основу і в цілому.

Як писало РБК-Україна, глава Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Костянтин Ващенко зазначав, що заробітні плати держслужбовців зростуть на 30% у разі реалізації концепції реформування оплати праці.

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Новини України Верховна Радагосслужба
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