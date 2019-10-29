Рада планирует внести изменения в Налоговый кодекс для имплементации закона США FATCA

Фото: парламент (РБК-Украина)

За проект проголосовали 295 нардепов

Парламент принял за основу в первом чтении законопроект №2103 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с ратификацией соглашения между правительством Украины и правительством США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA)". За проект проголосовали 295 парламентариев, передает корреспондент РБК-Украина.

Проектом предлагается внесение изменений в Налоговый кодекс Украины в части определения понятий: подотчетный счет и его владельцы, финансовый агент и финансовый счет; особенности представления отчетности по подотчетным счетам; сбор и получение налоговой информации контролирующими органами от финансовых агентов; наложения штрафа за непредставление, представление с нарушениями или с недостоверными сведениями или ошибками отчетов о подотчетные счета (указанная норма направлена, в первую очередь, на стимулирование финансовых агентов придерживаться законодательства относительно обязанности представления отчета о подотчетные счета).

Документом предусматривается, что, если международным договором, содержащим положения об обмене информацией, согласие на обязательность которого предоставлено Радой, или заключенным на его основании межведомственным договором установлены иные правила, чем предусмотрены этим законом, применяются правила международного договора. Перечень таких международных договоров обнародуется на официальном веб-сайте центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную налоговую политику.

Кроме того, депутаты ВР одобрили сокращенную процедуру подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2102 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с ратификацией соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA)". За документ проголосовали 320 нардепов.

Кроме того, 29 октября Совет поддержала за основу и в целом законопроект №0001 "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA)". Документ поддержали 310 народных депутатов.

Добавим, что 6 сентября Кабинет министров одобрил законопроект о ратификации соглашения между правительствами Украины и США для применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA) и связанных законопроектах.