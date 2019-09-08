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Кабмин одобрил соглашение о передаче налоговой информации о гражданах США

Новости » Экономика    08.09.2019 - 13:28
Кабмин одобрил соглашение о передаче налоговой информации о гражданах США
Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

Ратифицировать соглашение с США должна Врховная рада

Кабинет министров 6 сентября одобрил законопроект о ратификации соглашения между правительствами Украины и США для применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA) и связанные законопроекты. Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов.

Как напомнили в Минфине, межправительственное соглашение о применении положений FATCA подписали 7 февраля 2017 года в Киеве Украина и США. Теперь соответствующий законопроект должна ратифицировать Верховная рада.

Для имплементации соглашения FATCA были разработаны изменения в украинское законодательство, в частности, в Налоговый Кодекс и законы "О банках и банковской деятельности" в части порядка раскрытия банковской тайны и "О депозитарной системе Украины" в части доступа к информации, содержащейся в системе депозитарного учета

"Указанные изменения в законодательство Украины позволят осуществлять обмен информацией не только в рамках соглашения о применении положений FATCA, но и других международных договоров, которые содержат положения об обмене информацией для налоговых целей, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной радой Украины, или заключенных на их основании межведомственных договоров, в т.ч. осуществление автоматического обмена информацией в соответствии со стандартом отчетности CRS", - говорится в сообщении.

Обмен информацией пбудет осуществляться в одностороннем порядке - от Украины до США, но украинская сторона в дальнейшем сможет провести консультации с Соединенными Штатами о внесении изменений в соглашения в части введения двустороннего обмена, добавили в Минфине.

Напомним, закон США "О налоговых требования к иностранным счетам" (FATCA) вступил в силу 1 июля 2014 года. Его главная цель - воспрепятствовать уклонению от уплаты налогов американских граждан, которые работают на территории других государств. Этот закон обязывает иностранные банки и иные финансовые учреждения предоставлять информацию о клиентах, физических и юридических лиц, в налоговую службу США - IRS. Речь идет о номерах счетов, оборотах по счетам и остатках на них.

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