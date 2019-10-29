Рада ратифицировала соглашение о передаче налоговой информации о гражданах США

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

За ратификацию проголосовали 310 нардепов

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №0001 "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США" О налоговых требования к иностранным счетам" (FATCA)", передает корреспондент РБК -Украина.

За ратификацию проголосовали 310 нардепов.

В пояснительной записке указано, что 1 июля 2014 года вступил в силу закон США "О налоговых требования к иностранным счетам" (FАТСА), содержащий требования к иностранным финансовым организациям, а именно: заключение специального соглашения с Налоговой службой США (IRS); осуществление контроля за наличием счетов, открываемых налогоплательщиками США в украинских финансовых организациях, и информирование о них Налоговой службы США.

С целью имплементации положений FATCA правительства Украины и США 7 февраля 2017 года в Киеве подписали соглашение для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требования к иностранным счетам".

"Проект закона утверждает завершение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требования к иностранным счетам" (FATCA)", - говорится в пояснительной записке.

Реализация закона не требует дополнительного бюджетного финансирования.

Напомним, Кабмин 6 сентября одобрил законопроект о ратификации соглашения между правительствами Украины и США для применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA) и связанные законопроекты.

Как писало РБК-Украина ранее, в мае 2014 года Министерство финансов США заявило, что не намерено возобновлять переговоры о присоединении России к закону о контроле иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) из-за позиции РФ в украинском конфликте.