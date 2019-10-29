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Рада хочет внести изменения в ряд законов для имплементации закона США FATCA

Новости » Политика    29.10.2019 - 17:11
Рада хочет внести изменения в ряд законов для имплементации закона США FATCA
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

За документ проголосовали 320 парламентариев

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2102 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с ратификацией соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA)", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ за основу проголосовали 320 нардепов. Кроме того, парламентарии одобрили сокращенную процедуру подготовки законопроекта ко второму чтению.

Так, проектом предусмотрено внесение изменений в ЗУ "О банках и банковской деятельности" в части порядка раскрытия банковской тайны.

"В случаях и в объеме, определенных соглашением между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки относительно FATCA и другими международными договорами, которые содержат положения об обмене информацией для налоговых целей, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной радой Украины, или заключенным на их основании межведомственными договорами. Порядок раскрытия такой информации устанавливается Национальным банком Украины", - указано в тексте законопроекта.

Также предлагается внести изменения в ЗУ "О депозитарной системе Украины" в части доступа к информации, содержащейся в системе депозитарного учета.

"Информация, которая содержится в системе депозитарного учета, предоставляется в случаях и в объеме, определенных соглашением по FATCA и другими международными договорами, которые содержат положения об обмене информацией для налоговых целей, согласие на обязательность которых предоставлено ВР Украины, или заключенным на их основании межведомственными договорами. Порядок раскрытия такой информации устанавливается Комиссией по согласованию с центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику, и центральным органом исполнительной власти, который реализует государственную налоговую политику", - отмечается в документе.

Напомним, 29 октября Рада поддержала за основу и в целом законопроект №0001 "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA)". Документ поддержали 310 народных депутатов.

Добавим, что 6 сентября Кабинет министров одобрил законопроект о ратификации соглашения между правительствами Украины и США для применения положений закона США "О налоговых требования к иностранным счетам" (FATCA) и пов'связанные законопроекты.

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