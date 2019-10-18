Рада планирует внести изменения в бюджет-2019

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2283 "О внесении изменений в закон" О государственном бюджете Украины на 2019 ", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 273 нардепа. При этом сокращенные сроки подготовки его ко второму чтению поддержали 266 депутатов ВР.

Предлагается дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд грн, что позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам и не допустить отключения шахт от электроснабжения.

Также предполагается повысить денежное обеспечение военнослужащих Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных силах. Соответственно расходы на национальную безопасность и оборону будет повышен на 1,4 млрд грн.

Увеличено и финансирование резервного фонда, созданного для обеспечения государством ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, на 500 млн грн.

Кроме того, планируется повысить финансирование социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы (на 354,6 млн грн), что позволит своевременно и в полном объеме осуществлять доплату за работу в зоне отчуждения и выплаты ежегодного и дополнительного отпусков 22 тыс. человек. Также будет увеличено финансирование мероприятий по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью (на 787 млн грн), чтобы улучшить обеспечение таких лиц техническими и другими средствами реабилитации.

"При этом финансирование этих двух программ произойдет за счет передачи соответствующей суммы финансирования по программе субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам, поскольку количество получателей государственной социальной помощи малообеспеченным семьям снизилось вследствие дальнейшего роста доходов граждан (в частности, заработной платы), рождаемость в этом году меньше учтенного показателя в государственном бюджете, стоимость "пакета малыша" несколько снизилась. Объем субвенции будет достаточным для своевременной выплаты соответствующих выплат в текущем году", - пояснили в Министерстве финансов.

Также предлагается увеличить расходы на предоставление господдержки для строительства (приобретения) доступного жилья (на 300,0 млн грн) и на предоставление льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам антитеррористической операции (АТО) и/или участникам проведения операции Объединенных сил (ООС) на приобретение жилья - 200,0 млн гривен за счет уменьшения Государственного фонда регионального развития.

Отметим, повышено и финансирование программы "Создание единой авиационной системы безопасности и защиты" на 2,2 млрд грн из-за соответствующего увеличения расходов на реализацию государственного инвестиционного проекта по закупке вертолетов.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабмин одобрил и передал в Верховную раду проект изменений в закон о государственном бюджете на 2019 год. Так, в проекте предусмотрено снижение плана доходов бюджета на 2019 год на 20,4 млрд грн из-за уменьшения плановых поступлений от НДС и импортные товары и ввозной пошлины вследствие укрепления гривны к доллару США и евро.

Напомним, 12 октября Кабмин одобрил решение, согласно которому на погашение долга по заработной плате перед шахтерами будет выделен один миллиард гривен.

Добавим также, сегодня парламентарии одобрили законопроект о госбюджете на 2020 год в первом чтении.