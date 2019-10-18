Рада планує внести зміни до бюджету-2019

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №2283 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2019 рік", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 273 нардепа. При цьому скорочені строки підготовки його до другого читання підтримали 266 депутатів ВР.

Пропонується додаткове фінансування програми "Реструктуризація вугільних шахт" у сумі 1 млрд грн, що дозволить забезпечити вчасну виплату заробітної плати шахтарям та не допустити відключення шахт від електропостачання.

Також передбачається підвищити грошове забезпечення військовослужбовців Держприкордонслужби, Служби безпеки України, Національної гвардії, Головного управління розвідки Міноборони, Управління державної охорони до рівня виплат у Збройних силах. Відповідно видатки на національну безпеку та оборону буде підвищено на 1,4 млрд грн.

Збільшене й фінансування резервного фонду, створеного для забезпечення державою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, на 500 млн грн.

Крім того, планується підвищити фінансування соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (на 354,6 млн грн), що дозволить вчасно та в повному обсязі здійснювати доплату за роботу в зоні відчуження та виплати щорічної та додаткової відпусток 22 тис. осіб. Також буде збільшено фінансування заходів із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю (на 787,0 млн грн), щоб поліпшити забезпечення таких осіб технічними та іншими засобами реабілітації.

"При цьому фінансування цих двох програм відбудеться за рахунок передачі відповідної суми фінансування з програми субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, оскільки кількість отримувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям знизилась внаслідок подальшого зростання доходів громадян (зокрема, заробітної плати), народжуваність цього року є меншою за врахований показник у державному бюджеті, вартість "пакунку малюка" дещо знизилась. Обсяг субвенції буде достатнім для вчасної виплати відповідних виплат в поточному році", - пояснили у Міністерстві фінансів.

Також пропонується збільшити видатки на надання держпідтримки для будівництва (придбання) доступного житла (на 300,0 млн грн) та на надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла - 200,0 млн гривень за рахунок зменшення Державного фонду регіонального розвитку.

Зазначимо, підвищене й фінансування програми "Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту" на 2,2 млрд грн через відповідне збільшення витрат на реалізацію державного інвестиційного проекту зі закупівлі гелікоптерів.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін схвалив і передав до Верховної ради проект змін до закону про державний бюджет на 2019 рік. Так, у проекті передбачене зниження плану доходів бюджету на 2019 рік на 20,4 млрд грн через зменшення планових надходжень від ПДВ та імпортні товари й ввізного мита внаслідок зміцнення гривні до долара США і євро.

Нагадаємо, 12 жовтня Кабмін схвалив рішення, згідно з яким на погашення боргу по заробітній платі перед шахтарями буде виділено один мільярд гривень.

Додамо також, сьогодні парламентарії схвалили законопроект про держбюджет на 2020 рік у першому читанні.