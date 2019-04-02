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Комитет рекомендует Раде принять закон о концессиях

Новости » Политика    02.04.2019 - 17:37
Комитет рекомендует Раде принять закон о концессиях
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Закон рекомендуется принять во втором чтении

Комитет по вопросам экономической политики рекомендует Верховной раде принять проект закона №8125 о концессии во втором чтении. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной рады Украины.

Так, целью законопроекта является совершенствование правового регулирования концессионной деятельности, что обеспечит четкий механизм выбора концессионера и подготовку к реализации качественных проектов на условиях концессии, соответствующие международной практике.

Проектом предусматривается:

  • систематизация действующих законов Украины, регулирующих осуществление концессионной деятельности (законы Украины "О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог", "Об особенностях аренды или концессии объектов топливно-энергетического комплекса, находящихся в государственной собственности", "Об особенностях передачи в аренду или концессию объектов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, находящихся в коммунальной собственности");
  • гармонизация законодательства о концессиях с законодательством о государственном частном партнерстве;
  • устранение неточностей и правовых коллизий, выявленных в ходе практического применения действующих законов Украины в сферах государственно частного партнерства и концессий.

"Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной рады в своем заключении выразило замечания и предложения по отдельным положениям законопроекта. Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять проект закона о концессиях во втором чтении", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2018 года Верховная рада 240 голосами приняла в первом чтении законопроект № 8125 "О концессиях".

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров поддерживает принятие закона о концессиях.

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