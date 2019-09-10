Рада планирует усовершенствовать публичные закупки

Нардепы поддержали соответствующий законопроект №1076 за основу
Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1076 "О внесении изменений в закон "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины о совершенствовании публичных закупок", передает корреспондент РБК-Украина.
Документ поддержал 351 парламентарий. Также нардепы проголосовали за сокращенную процедуру подготовки проекта закона ко второму чтению.
В пояснительной записке указано, что сейчас заказчики сталкиваются с проблемой срыва ("троллинга") процедур закупок недобросовестными участниками, пользуясь правом обжалования процедуры закупки в Антимонопольный комитет, искусственно затягивают проведение такой процедуры закупки и оказывают давление на заказчиков.
Соответственно в проекте предлагаются новые подходы к обжалованию процедур закупок, которые приведут к уменьшению возможности злоупотреблений недобросовестными жалобщиками механизмом обжалования для искусственного затягивания процедур закупок.
Документом предусматриваются новые правила подачи жалобы и возвращения ее оплаты участнику, а также устанавливается запрет отмены тендера или признания его несостоявшимся, заказчиком при рассмотрении жалобы на данный тендер органом обжалования.
Кроме того, законопроектом предусматривается:
Напомним, в конце мая председатель ЦИК Татьяна Слипачук призывала Раду 8 созыва принять законопроект "О публичных закупках", который был внесен президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот законопроект Зеленский внес в парламент предыдущего созыва 22 мая.
Как писало РБК-Украина, в августе Министерство экономического развития и торговли сообщило, что система государственных закупок Prozorro позволила государству сэкономить на закупках около 86 миллиардов гривен. Система функционирует в Украине три года.