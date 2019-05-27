В ЦИК призвали Раду принять законопроект Зеленского о публичных закупках

Фото: Татьяна Слипачук (РБК-Украина)

При условии принятия необходимого законодательства ЦИК готов работать в любом режиме

Для решения вопроса с публичными закупками к досрочным парламентским выборам Верховная рада должна принять законопроект "О публичных закупках", который был внесен президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что позиция ЦИК совпадает с проектом закона, который уже зарегистрирован.

"Он (законопроект, - ред.) есть в Раде и определен президентом Украины. Они его не провалили, он не был включен в повестку дня. Это законопроект, который был внесен непосредственно в день внеочередного заседания Верховной рады", - заявила Слипачук.

В свою очередь секретарь ЦИК Наталья Бернадская отметила, что при условии принятия необходимого законодательства ЦИК готов работать в любом режиме для проведения досрочных парламентских выборов.

"Мы готовы работать в любом режиме для того, чтобы выборы состоялись. Но нам нужны инструменты. Мы понимаем, что пока сроки проведения публичных закупок не вписываются в закон о выборах народных депутатов. Мы надеемся, что решение этой проблемы будет быстрее. Такой проект закона уже есть в парламенте.. Надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен", - заявила Бернадская.

Ранее сообщалось, что ЦИК видит несколько критических угроз в процессе подготовки к досрочным парламентским выборам. "Самая сложная процедура - вопросы изготовления избирательных бюллетеней. Ожидаемая стоимость избирательных бюллетеней - более 290 миллионов гривен. Это огромная сумма. Подчеркиваю, что бюллетеней нужно будет изготовить в два раза больше, чем на президентских выборах", - заявил Радченко.